Kwartetten met Moerdijkse trekpleisters

Proost Zevenber­gen 8ste in Café Top 100

21:56 Café Proost in Zevenbergen heeft de achtste plaats behaald in de Café Top 100. Vorig jaar kreeg het café van kastelein Mike Roovers de Publieksprijs. Andere West-Brabantse cafés die de Top 100-haalden, zijn Moeke Ginneken in Breda (24), De Beyerd in Breda (75) en The Banner (68) in Gilze. Winnaar werd café Huppel de Pub in Den Haag.