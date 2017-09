Kunstwerk van dopjes, glitters en koffiecups in Standdaarbuiten

Tim en alle andere leerlingen van de school werken samen aan een groot kunstwerk op de vloer van de Suikerentrepot aan de Veerstraat. De grote hal is nog leeg, maar het is de bedoeling dat deze de komende dagen wordt gevuld met kunstwerken die tentoongesteld worden tijdens de Kunst- & Cultuurroute Moerdijk.

Maartje (9) en Fleur (9) uit groep zeven zijn met allerlei materiaal in de weer. ,,Ik vond het vooral leuk om de spulletjes voor het kunstwerk te verzamelen'', zegt Fleur. ,,Thuis drinken we Spa Rood en papa eet veel pindakaas. Ik heb dus best veel doppen en dekseltjes gespaard.'' Ook Maartje is trots op haar verzameling. ,,Mama werkt bij de prikdienst en daar hadden ze dopjes over, die mocht ik meenemen.''