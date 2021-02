Kunstobject bij windpark langs A16: ‘Mensen wat vertellen over duurzame energie’

Goede Buren, een initiatief van Windunie, Greenchoice en Meewind, richt ook een maatschappelijk fonds op. ,,Dat is voor sociale projecten in de buurt. Denk bijvoorbeeld aan het veiliger maken van de omgeving of de aanpak van zwerfvuil. Of iets doen aan het probleem van inklimmers in vrachtwagens op parkeerterreinen.”