Kunst- en Cultuurroute Moerdijk krijgt vorm

Expositie van studenten

Een frisse wind door zowel de exposities als de club bezoekers. Dat wil Van der Ros graag. Daarom exposeren er studenten van verschillende kunstacademies uit Rotterdam, Breda en Den Haag bij Fort Sabina. ,,We willen vernieuwen en kiezen daarom voor een leeftijdsgroep van rond de 20. Het publiek dat we willen aantrekken, laten we exposeren. Er komen dan waarschijnlijk medestudenten kijken die dan wellicht geïnspireerd worden om volgend jaar ook mee te doen.”Nieuwe kunstenaars, maar ook kunstenaars die al eerder meegedaan hebben tonen hun beste werk. Zoals Anja Frijters uit Roosendaal. Zij verrast al jaren bezoekers met haar knuffelzachte kunst en bijzondere keramiek. ,,Dit jaar heb ik 300 kobaltblauwe ritsen en dozijnen AaBe dekens waarmee ik een heel nieuw werk ga maken”, verklapt ze alvast.

De plannen voor 2020 staan al in de steiger. ,,Dan gaan we het veel breder aanpakken. Nu zijn het voornamelijk monumenten en kunst. In 2020 willen we meer culturele activiteiten aanbieden door samen te werken met andere werkgroepen binnen Cultuur Moerdijk. Denk aan concerten, bijvoorbeeld. We proberen in een afgesproken periode tegelijk evenementen te organiseren waardoor de volledige lading van ‘kunst en cultuur’ wordt gedekt. Nu is het alleen maar kunst.”