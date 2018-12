Kunst- en Cultuurroute 2019 heeft nog geen vaste vorm

,,We willen door, maar op welke manier, daar moeten we nog een besluit over nemen", zegt voorzitter Marjolein de Wit van Stichting Cultuur Moerdijk.

Stoppen

Na afloop van de laatste editie op 8, 9, 15 en 16 september gaf coördinator Inge van Rijsbergen aan dat ze ermee zou stoppen. Tien jaar geleden stond zij aan de wieg van het evenement. In 2017 kreeg ze voor haar werk de Cultuurprijs Moerdijk.

30 locaties

De Kunst- en Cultuurroute dijde in de loop der jaren steeds meer uit. In 2018 was de route verdeeld over ruim dertig locaties in de elf kernen die de gemeente Moerdijk telt. ‘Het kost zo veel energie. Het is te veel werk voor mij geworden”, verklaarde Van Rijsbergen. ,,Ik had geen tijd meer over voor mijn eigen kunstenaarschap. Dat wil ik nu weer oppakken.’ Ze verklaarde dat ook Bea Hoeks, haar rechterhand, ermee zou stoppen.

Geschiedenisboeken

Een opvolger stond niet meteen in de coulissen te wachten. Daardoor leek het evenement het risico te lopen op een kleinere schaal door te gaan of definitief de geschiedenisboeken in te gaan. De Wit ontkende dat laatste pertinent toen en doet dat nu nog steeds. ,,Het is veel te leuk, en het past ook goed bij september, want dat is traditioneel al een beetje cultuurmaand.”

Ze heeft nog steeds alle begrip voor het besluit van Van Rijsbergen: ,,Het werk is zo veelomvattend, zo intensief geworden. Er móet iets veranderen.”

3 kanten

De route kan minstens drie kanten uit: ofwel voortaan niet eens per jaar maar eens per twee jaar, ofwel een geconcentreerde versie ofwel een evenement dat door meerdere werkgroepen wordt gedragen. ,,Er is dan bijvoorbeeld al een Waterweekend in Willemstad; je zou je kunnen voorstellen dat je daarbij aansluit.”

Besluit

Half januari moet het besluit vallen. Dan is het volgens De Wit nog niet te laat om in 2019 een Kunst- en Cultuurroute te organiseren. ,,Als het maar behapbaar is", vindt ze.