KTV van Polanen in Klundert krijgt nieuwe tennisbanen

Penningmeester Robert Leendertse vertelt dat de oude all-weather banen na 11 jaar intensief gebruik volgens planning van de gemeente vervangen moesten worden.

Naar voren geschoven

,,Aanvankelijk zou dit in het najaar gebeuren. Maar nu Corona de competitieplanning in de war heeft gegooid hebben we, in goed overleg met de gemeente, de aanleg wat naar voren kunnen schuiven. Competitie en onze clubkampioenschappen - die 12 september begint - kunnen nu op de nieuwe banen gespeeld worden".

Afgelopen week zijn de oude rollen verwijderd en is de lavafundering als water doorlatende ondergrond geëgaliseerd. Buiten het park liggen rollen rood kunstgras en staan 40 big bags met korrels klaar om verwerkt te worden. De komst van de nieuwe banen houdt wel in dat de leden - nadat ze dat 11 jaar niet hebben hoeven doen - na iedere training of wedstrijd de baan weer moeten slepen.

Rookvrij

Gelijk met het in gebruik nemen van de nieuwe banen - die ook duurzame ledverlichting krijgen - wordt het tennispark per 1 september rookvrij. KTV van Polanen heeft het initiatief van de hartstichting, KWF kankerbestrijding en het longfonds omarmd en zich aangesloten bij de rookvrije generatie.

Hiermee is de club de eerste vereniging in Klundert die zich rookvrij mag noemen. Leendertse meldt dat een voorstel in de ledenvergadering van januari, meteen ter stemming is gebracht en is aangenomen. ,,Er zijn gelukkig maar weinig rokers meer en ik verwacht niet dat we er leden door verliezen. Roken moet dus voortaan buiten ons park en niet voor de poort".

Volledig scherm Bij KTV van Polanen worden momenteel nieuwe tennisbanen aangelegd. De strakke ondergrond zien we hier, waar straks de banen op worden gelegd. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer