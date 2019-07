Kruidenmengsels en bloembollen fleuren entrees van kernen in gemeente Moerdijk op

Met een gids aan boord varen langs Willemstad en over het Haring­vliet

20 juli WILLEMSTAD/NIEUWENDIJK- Twee rondvaartboten nemen sinds juni de Expeditie Haringvliet over van de snelle Waterbus. Is de nieuwe bootreis die Willemstad met plaatsen als Tiengemeten en Middelharnis verbindt door de langzamere boten niet meer aan te raden, of maakt het de ervaring juist rijker?