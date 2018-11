Krotjesnacht Zevenbergen voor allerarmsten in Afrika

FOTOALBUM Wie wil er wonen in een klooster­vil­la... in Moerdijk?

6:00 MOERDIJK - Een woonhuis voor een kinderrijk gezin, een zorgcomplex, een appartementencomplex voor gefortuneerde senioren, een kangoeroewoning waar twee of drie generaties samen in wonen of misschien wel een wellness-centrum: de riante witgekalkte villa die te koop staat in hartje Moerdijk is qua bestemming niet voor één gat te vangen.