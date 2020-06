Kritiek op komst appartementen Willemstad blijft: ontwikkelaars terug naar de tekentafel

WILLEMSTAD - ,,In Moerdijk zijn we heel goed zelf in staat om te bepalen waar we woningen willen, daar hebben we geen projectontwikkelaars voor nodig." Die kritiek kwam van Bert Tuk namens de stadstafel en Hart voor Willemstad tijdens een digitale informatiebijeenkomst over de bouwplannen voor de waterfrontlijn in Willemstad.

,,Hadden we appartementen gewild, dan hadden we de grond wel een woonbestemming gegeven", lichtte Tuk toe. Naar schatting van de stadstafel leveren appartementen aan de waterlinie de grondeigenaar, aannemersbedrijf Gebroeders Blokland, 4 miljoen euro op.

‘Het past niet bij het historische, pittoreske Willemstad’

Het zou om twee appartementencomplexen met drie woonlagen gaan. ,,Dat is dan voor een passant die verder niks met het dorp te maken heeft. Ook blijft de directeur, René Sleeuwenhoek, zeggen dat de grond erg duur was. De grond was niet duur, ze hebben het voor 425.000 euro gekocht."

Uit een eerdere peiling van de stadstafel bleek dat 97 procent van de respondenten liever woningbouw heeft op een logischere plaats. Naast de 456 respondenten is er ook een peiling gedaan onder de lokale ondernemers, daar waren 18 van de 20 het eens met de stelling van de stadstafel. ,,En van de 82 reacties die we van jachthaven ligplaatshouders kregen, zegt 30 procent de haven te verlaten als de appartementen er komen. Een van de reacties was dat het niet bij het historische, pittoreske Willemstad past", vertelde Ceasar Luikenaar namens de stadstafel.

Quote Van de 82 reacties die we van jachthaven ligplaats­hou­ders kregen, zegt 30 procent de haven te verlaten als de appartemen­ten er komen Ceasar Luikenaar, Stadstafel Willemstad

Er kwam van verschillende kanten kritiek op de suggestieve vraagstelling van de peiling. ,,Het was goed om te zien dat wat wij dachten dat er leeft onder de inwoners van Willemstad, ook uit de peiling blijkt. Een andere vraagstelling had daar weinig aan veranderd", aldus Tuk.

Nieuw, luchtiger ontwerp

In Willemstad is juist behoefte aan woningbouw, beargumenteerde aannemer Sleeuwenhoek. Ook is de grondeigenaar bereid zich flexibel op te stellen en rekening te houden met de wensen van de inwoners en de stadstafel.

,,We hebben zelf een DESTEP-analyse laten doen. Er blijkt behoefte te zijn aan bijzondere woningen voor deze bijzondere stad, en niet alleen aan goedkopere woningen, maar kwantitatief en kwalitatief in verschillende woonvormen. We komen graag met een luchtiger ontwerp met meer vrije ruimte en historische architectuur, en willen graag in gesprek met de raadsleden en inwoners van Willemstad hoe we zo'n 1500 vierkante meter met recreatie kunnen invullen. Die oppervlakte baseren we op de visie van de stadstafel.”