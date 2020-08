Krijgt Zevenbergen één of twee sporthallen?

Enkele jaren terug ervoer Handbalvereniging Groene Ster al de capaciteitsproblemen in de Borgh waarop het plan ontstond een eigen sporthal te bouwen op de Knip.



Conrad Mol en Rocco Horsten van de handbalvereniging leggen uit wat de ambities zijn. ,,Als Groene Ster willen we groeien, er is veel talent en hebben nu te weinig mogelijkheden om te trainen. Aanvankelijk wilden we zelf bouwen maar uit haalbaarheidsonderzoek werd duidelijk dat wij het niet alleen kunnen. Dus zijn we gaan kijken hoe het wel haalbaar wordt. Sportpark de Knip is voor een aantal basisscholen goed te bereiken en voor hen is het zeker een optie om daar te gaan gymmen'', aldus Conrad Mol.