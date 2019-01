Koud! En dat blijft zwembad De Bosselaar in Zevenbergen

Exploitant Optisport van het zwembad had daar in november vorig jaar om gevraagd. Raadslid Cees Huijssoon van politieke partij Onafhankelijk Moerdijk heeft in verband hiermee eerder deze maand in een brief aan het college de aanschaf van zonnecollectoren voorgesteld. ,,De Bosselaar is nog een van de weinige baden in ons land die als koude bak moet worden gebruikt en dit zal het bezoekersaantal zeker niet ten goede komen.”