Korfbalvereniging VIOS uit Willemstad kampt met tekort aan jeugd en vrijwilligers

De vereniging kampt met een tekort aan vrijwilligers en jonge aanwas. “We zijn ontzettend blij met alle vrijwilligers die ons op welke manier dan ook helpen”, zegt Van Gend. “Maar we missen net een paar mannen of vrouwen die de kar kunnen trekken op het gebied van werving en PR.”

Minder jeugd

Het tekort aan die paar mensen resulteert in een gebrek aan nieuwe leden. En dat voelt de club. “Ons hoogste team is gestopt en we hebben minder jeugd. Daardoor komen er minder mensen in het weekend naar de wedstrijden kijken waardoor we minder bezoek in de kantine hebben en dus ook minder omzet draaien.”