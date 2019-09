Koren zingen uit volle borst in Willemstad

De organisatie van het Shanty en Seasongfestival, Havenkoor Fortitudo is dan ook terecht heel trots dat ze dit evenement voor elfde keer mogen en kunnen organiseren. ,,We zijn vanaf januari bezig met het organiseren,” zeggen Cor Bom en Jan Sonneveld van Fortitudo. Samen met nog vier andere leden van het koor zorgen zij ervoor dat alles tot in de puntjes is verzorgd. Dat iedere koorlid, en dat zijn er ongeveer 400, voor aanvang van het festival een tas met broodjes, fruit en drinken krijgt.

,,We zorgen goed voor onze gasten”, zegt Sonneveld. ,,We proberen ieder jaar andere koren uit te nodigen zodat we een mooie spreiding krijgen van de koren. Maar de koren komen allemaal uit de regio. Uit Klundert, Roosendaal, Oudenbosch. En koren uit Zuid-Holland. Het publiek komt ook van de andere kant van het Hollands Diep naar Willemstad.”

In het prachtige programmaboekje staan alle koren keurig gerangschikt. Ook wie, wanneer en waar er opgetreden wordt. Want er is niet één, maar er zijn vier podia. Naast het Arsenaal zitten de leden van Shantykoor De Batraven uit Bergen op Zoom te wachten tot ze mogen optreden. ,,We zitten hier wel een beetje in een uithoek”, vindt een van de leden van het koor. ,,Maar als wij straks gaan zingen dan komen de mensen wel.”

In het zonnetje genieten

Hij heeft het nog niet gezegd of het eerste publiek komt al aangewandeld om lekker in het zonnetje te genieten van het koor. De andere podia zijn op de kop van Voorstraat, op de Parade en aan de Benedenkade. Tussen de podia in is een kleine snuffelmarkt ingericht.