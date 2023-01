Kopers Suikerentrepot haken af, projectontwikkelaar wil toch door en zoekt kapitaal

Welk dorp geeft guller voor dochter overleden brandweer­man: Stampers­gat of Standdaar­bui­ten?

STAMPERSGAT/STANDDAARBUITEN - Welk dorp is guller én waar worden de meeste oliebollen gegeten: in Stampersgat of in Standdaarbuiten? Op die vraag kwam zaterdag een antwoord. ‘Kerkenkoper’ Adrie Kuijstermans hield een oliebollenactie voor het goede doel.

2 januari