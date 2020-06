Koper van lot in Klundert wint ruim 110.000 euro

Mobiele prikpost Oud Gastel stopt, testen gaat verder in Fijnaart

12 juni OUD-GASTEL/FIJNAART - De tent is opgebroken, de mobiele prikservice verdwenen. Een maand lang voerde Team Corona Preventief op een leegstaand bedrijfserf in Oud-Gastel sneltesten op corona uit. Betrouwbaar of niet, uit het hele land kwamen honderden mensen naar de drive in-prikpost.