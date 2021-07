Kop Roode Vaart in Zevenbergen: pracht van een bouwplan, maar prijzen ‘domper op de feestvreugde’

Zo gaat de Nieuwe Nobelaer heten: ‘Het is niet wereld­schok­kend, maar we hebben er goed over nagedacht’

30 juni ETTEN-LEUR - Nieuwe Nobelaer krijgt in de nieuwbouw een nieuwe naam, die Etten-Leur bekend in de oren zal klinken. Nieuwe Nobelaer wordt daar simpelweg ‘De Nobelaer’. ,,Geen wereldschokkende naamsverandering”, beaamt Hilda Vliegenthart van het cultuurcentrum. ,,Maar wel eentje waar goed over is nagedacht.”