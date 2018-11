Komt de wolf in schaapskleren uit Zevenbergen?

VIDEO Zevenberg­se katten in de race voor ‘Tekening van het Jaar’

28 november ZEVENBERGEN - Zó realistisch heeft Daniëlle Hollants (26) uit Zevenbergen haar twee katten getekend dat je je even afvraagt of de tekening niet een foto is. Kennelijk heeft ze dat ook zo goed gedaan dat de tekening is genomineerd voor 'Tekening van het Jaar'.