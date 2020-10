Komst LPM ‘vliegwiel’ voor andere plannen in gemeente Moerdijk

MOERDIJK - Het groene licht voor Logistiek Park Moerdijk (LPM) werkt ook in het voordeel van daarmee samenhangende ontwikkelingen, zoals plannen voor een truckparking en arbeidershuisvesting in Moerdijk. ,,Het werkt als een vliegwiel, we gaan als gemeente nu alles oppakken en doorpakken wat in het verlengde ligt van LPM", zegt wethouder Danny Dingemans.

Ook het verbeteren van station Lage Zwaluwe, het herstel van de haven in het dorp Moerdijk en de bouw van 825 extra woningen in de gemeente Moerdijk horen daarbij, geeft hij aan. Met het station moeten twee dingen gebeuren: ,,Het moet mooier worden. ProRail moet 't op zijn fatsoen trekken dat het is aangemerkt als lelijkste station van Nederland. Daarnaast moet er dienstverlening komen die het aantrekkelijker maakt voor forensen om de trein te nemen.”

300 woningen al ‘met potlood’ ingetekend

De extra woningen zijn in een veel eerder stadium toegezegd, als onderdeel van een deal die de gemeente heeft gesloten met het haven- en industrieterrein Moerdijk. ,,Driehonderd zijn er al met potlood ingetekend", aldus Dingemans. ,,In het dorp Moerdijk, maar ook op andere plekken. Of de woningen alleen maar beschikbaar zullen zijn voor mensen die op het industrieterrein werken of komen te werken, is nog een punt van aandacht.”

Quote Dit is natuurlijk wel heel gunstig. Er komt meer bedrijvig­heid, nog meer beweging, nog meer verkeer, nog meer potentiële gasten John Kanters , Eigenaar restaurant Kanters, Grand Café Mart 9

Het nieuws dat LPM doorgaat betekent voor John Kanters ‘een grote vink in het proces'. De Moerdijker, tevens eigenaar van Grand Café Mart 9 in Zevenbergen, is al enige jaren bezig om naast zijn restaurant Kanters in Moerdijk een truckparking met foodcourt van de grond te krijgen.

De locatie wordt er alleen maar nóg beter van, vindt hij. ,,We hebben hier natuurlijk wel op voorgesorteerd, en het is ook niet zo dat ons plan in duigen zou vallen als LPM er niet zou komen, maar dit is natuurlijk wel heel gunstig. Er komt meer bedrijvigheid, nog meer beweging, nog meer verkeer, nog meer potentiële gasten.”

Ook uitbreiding arbeidershuisvesting komt stap dichterbij

Ook uitbreiding van de arbeidershuisvesting komt een stap dichterbij, voorziet Jan Karel Fikke. Als eigenaar van Hotel Port of Moerdijk, dat onderdak biedt aan arbeidersmigranten, wil hij toestemming om nieuwbouw te plegen zodat nog meer migranten ‘fatsoenlijke’ huisvesting kunnen krijgen. ,,Daar zijn niet zoveel geschikte locaties voor. Onze locatie lijkt er wel voor gemaakt.”

Quote Er is al een tekort aan huisves­ting voor arbeidsmi­gran­ten, en dat tekort wordt alleen maar groter Jan Karel Fikker, Eigenaar Hotel Port of Moerdijk

Deze ontwikkeling past volgens hem perfect in de strategie van het Moerdijkse industrie- en havenbedrijf. ,,Er is al een tekort aan huisvesting voor arbeidsmigranten, en dat tekort wordt alleen maar groter.”