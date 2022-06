Kom alsjeblieft naar Moerdijk!

Dorp Moerdijk in beeld voor nieuwe riviercrui­se­stei­ger: ‘Dit biedt kansen’

MOERDIJK - Een dikke streep ging er in april 2020 door het veelbesproken plan om in Willemstad een steiger voor riviercruiseschepen aan te leggen. Twee jaar later krijgt het plan nieuw leven ingeblazen. Nu heeft de gemeente het dorp Moerdijk in het vizier.

21 mei