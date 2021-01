Kok, serveerster, receptionist, restaurantmanager: ‘Wij willen weer lekker beulen in de Borgh!

Man zonder rijbewijs aangehou­den voor ongeluk op A16 waarbij auto in sloot belandde

18 januari ZEVENBERGSCHEN HOEK - Een 44-jarige man uit Rotterdam is zondag aangehouden na een eenzijdig ongeval waarbij hij met zijn auto in een sloot belandde. De man, die reed op de A16 bij Zevenbergschen Hoek, bleek niet in het bezit van een geldig rijbewijs te zijn en was onder invloed van alcohol.