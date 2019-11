Koffiehuis en B&B in Willemstad wint van gemeente Moerdijk: alsnog opname als legaal horecabedrijf in bestemmingsplan Vesting

Dat heeft de Raad van State woensdag in een uitspraak bepaald. Die vindt het onacceptabel dat het koffiehuis annex B&B geen horecabestemming kreeg, terwijl het bedrijf wel over een onherroepelijke vergunning voor een koffie- en theehuis en B&B beschikt.

Eetcafé met terras

Overigens laat de Raad van State de keuze aan de gemeenteraad of de B&B van uitbaatster Betsie Wagemakers en pandeigenaar Breederland alsnog een volwaardige horecabestemming krijgt, dan wel een beperkte maatbestemming. In het laatste geval wordt dan alleen de bestaande B&B plus koffie- en theehuis bestemd. Wagemakers en Breederland zijn daar op tegen. ,, Zij willen net als alle andere bestaande horeca met een vergunning een ruimere horecabestemming, zodat ze ook de mogelijkheid hebben om in de toekomst over te schakelen naar bijvoorbeeld een klein restaurantje met terras", legt juridisch adviseur Marjoleine in 't Veld uit. ,,Maar zware horeca, zoals een café, willen ze niet.”