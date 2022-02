Knotten van wilgen zit er niet meer in op Fort de Hel : ‘Het moet er piekfijn uitzien, maar het geld is op’

De afgelopen jaren zegt hij veel eigen geld in het fort te hebben gestoken. De grens is nu bereikt. ,,Alleen het groenonderhoud kost mij al 25.000 euro per jaar. Van wilgen knotten zal het dit jaar niet komen. Dat kost een vermogen.”

Quote Het fort hoort er piekfijn uit te zien. Mooi groen is het visite­kaart­je. Maar op een gegeven moment houdt het op Pieter Korteweg, beheerder Beknibbelen op het onderhoud, gaat met pijn in het hart, benadrukt hij. ,,Het fort hoort er piekfijn uit te zien. Mooi groen is het visitekaartje. Maar op een gegeven moment houdt het op.”

Groen Erfgoed

Korteweg vestigt zijn hoop op de gemeente, die aanspraak kan maken op fondsen voor de instandhouding van ‘Groen Erfgoed’. Inmiddels heeft fractievoorzitter Pauline Joosten van Moerdijk Lokaal hier vragen over gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Volgens haar komen verschillende objecten in de gemeente in aanmerking voor dit subsidiegeld, waaronder Fort de Hel.

Zij wil weten of deze pot al eens is aangesproken en of B en W dat van plan zijn te doen voor De Hel. ,,Het kan de beheerder ontlasten.”

,,Ik kan dat geld hard gebruiken”, reageert Korteweg. Een gemeentewoordvoerder zegt dat de vragen van Joosten binnenkort worden beantwoord.

Betere exploitatie

Wethouder Danny Dingemans werkt momenteel aan een ‘ontwikkelplan’ voor Fort de Hel. Een betere exploitatie is een van de doelen, zei hij onlangs in een raadscommissievergadering. Volgens Korteweg is er een beter verdienmodel nodig om het fort, dat eigendom is van de gemeente, te kunnen blijven beheren. ,,Het zou mooi zijn als ik met terugwerkende kracht iets van de gemaakte kosten terug zie.”