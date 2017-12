Knelpunten en wensen bij het precieze tracé van de 380kV-lijn in West-Brabant

Look J. Boden: net nieuw in Willemstad, en meteen al een foto-expositie

5 december WILLEMSTAD - Ineens heeft Willemstad er een kunstenaar bij: Look Boden (43), dichter, performer, fotograaf - na een studie rechten en een korte loopbaan als journalist. Hij woont nog geen twee maanden in het vestingstadje of hij heeft al een solotentoonstelling te pakken.