Klundertse visclub: ‘De gemeente neemt ons niet serieus’

Dat is de onderliggende zorg van de hengelsportvereniging, blijkt uit een brandbrief die het bezwaarschrift begeleidt. De vierhonderd leden doen zelf veel om het water bevisbaar te houden, zoals waterkanten onderhouden en zwerfvuil opruimen, schrijft het bestuur aan de gemeenteraad en het college van B en W. ‘We doen veel aan het mooi houden van Klundert. Daarom betreuren we het, dat we u opnieuw moeten vragen ons serieus te nemen en samen met ons actie te ondernemen.’

Al jaren klachten over onderhoud

Voorzitter Jack Schoep schat dat hij al een jaar of zes met de gemeente praat over het onderhoud van de viswateren en de beschoeiingen. ,,Die verkeren in vreselijke staat en dat is gewoon gevaarlijk. Er is al een van onze jeugdleden gevallen en het komt regelmatig voor dat ook ouderen enkels verzwikken. We hebben niet het idee dat binnen het herinrichtingsplan van De Stenen Poppen nu wel aandacht voor de beschoeiingen is. We halen zelf vaak onkruid weg bij visstekken, maar daar staat weinig tegenover vanuit de gemeente.”

Volledig scherm Voorzitter Jack Schoep van visvereniging 't Wachtertje op een foto uit 2017. Ook toen al waren er klachten over de toestand van het vestingwater in Klundert. Kroos tiert er welig. © Marcel Otterspeer / Pix4Profs

De gemeente Moerdijk laat in reactie weten de zorgen om de beschoeiingen te begrijpen. ,,Maar wij zijn daarin geen partij: het waterschap Brabantse Delta gaat hierover", zegt een woordvoerster. ,,We gaan wel bekijken wat we aan de overlast van hondenpoep kunnen doen.”

Brabantse Delta gaat in de tweede helft 2022 beginnen met baggeren in onder meer Klundert, Zevenbergen en Willemstad. Welke beschoeiingen precies worden vervangen, kon een woordvoerster niet aangeven. Het baggeren begint later dan gepland omdat eerst onderzoek naar explosieven gedaan moest worden.

‘Een trekpontje terwijl je in dat water niet mag varen’

Volledig scherm Vorig jaar kwam het Jeugdjournaal opnamen maken bij 't Wachtertje in Klundert. © Jack Schoep/Wachtertje Wat de hengelclub bevreemdt rond de Stenen Poppen is de keus voor een trekpontje. ,,Terwijl je daar niet mag varen omdat het een ecologische zone is. Wij kunnen er alleen met een fluistermotor varen voor het onderhoud. En prima dat de gemeente aan toeristische steigertjes denkt, maar wij zouden graag meepraten over hoe je die ook interessant maakt voor vissers.”