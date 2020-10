Klundertse Petra kinderverpleegkundige van het jaar

KLUNDERT - Petra den Hollander, uit Klundert, is vrijdagmiddag uitgeroepen tot nationaal kinderverpleegkundige van het jaar.

Delen per e-mail

De stichting Kind & Ziekenhuis prijst de West-Brabantse voor de manier waarop ze met vakkennis en toewijding in de praktijk vooral samen met gezinnen de zorg voor zieke kinderen regelt.

De 49-jarige Den Hollander werkt zelfstandig, maar heeft een schat aan ervaring in ziekenhuiswerk op de kinderafdeling en zorg aan huis. Sinds drie jaar is Petra zzp’er met haar bedrijf Zienergie-Kids. ,,Mooie waardering. Die krijg ik genoeg van de gezinnen waarmee ik samenwerk, maar dit is extra leuk.”

Ambassadeur

De stichting Kind & Ziekenhuis vindt haar een ambassadeur voor de kinderverpleegkunde in Nederland. Noemt haar een schoolvoorbeeld van hoe je in goed overleg een gezin met een ziek kind aan huis de zorg uit handen neemt door samen de regie te nemen.

Quote Het is heel belangrijk dat gezinnen zelf de regie houden over de inhoud van de zorg voor hun kind Petra den Hollander, kinderverpleegkundige

,,Wat ik professioneel en met mijn levenservaring het leukste vind, is zorgen in de meest brede zin van het woord. Als kinderverpleegkundige bied je zorg voor het kind aan huis, maar wil je ook dat het gezin gezond blijft draaien, ontneem je zo'n familie in goed overleg allerlei zorg. Je ontlast ouders die het vaak toch al zwaar hebben”, zegt de Klundertse, zelf getrouwd met transporteur Arno en moeder van twee kinderen.

‘Eerlijk en open’

,,Het is heel belangrijk dat gezinnen de regie houden over de inhoud van de zorg voor hun kind. Dat zij kunnen bepalen wat er gebeurt. Dat kan alleen in goed overleg, door goed te communiceren en door eerlijk en open te zijn.”

Volgens Den Hollander gebeuren sommige verpleegkundige handelingen steeds vaker gewoon thuis en zijn ouders geautoriseerd bepaalde handelingen daar zelf te doen. ,,Het is heel erg fijn als het gezin bij elkaar kan zijn, het brengt echter ook extra zorgen met zich mee die ervoor kunnen zorgen dat het evenwicht binnen het gezin kwijtraakt.”

Om daarin te helpen, wordt gewerkt met zogenoemde 'gezinsgeïntegreerde zorg’. Die werkwijze stond vrijdag centraal op een online-congres van kinderverpleegkunde.nl . Tijdens het landelijke symposium kreeg genomineerde Petra den Hollander vrijdagmiddag haar oorkonde als kinderverpleegkundige van het jaar. Die eretitel wordt al enkele jaren uitgereikt door de stichting Kind & Ziekenhuis.

Siem (5)

Haar uitverkiezing heeft de Klundertse Petra mede te danken aan de nominatie door het Bredase gezin Van Overveld dat zo blij met haar is. Vanwege de zeldzame ziekte van de 5-jarige zoon Siem helpt zij Annemarie en Diederik van Overveld al geruime tijd intensief.

Siem heeft een erfelijke ziekte waardoor hij geen afvalstoffen afbreekt. Onlangs kreeg hij een nieuwe lever. Hij verblijft momenteel in het Universitair Medisch Centrum in Groningen. En waar gaan de in de bloemen gezette Petra en haar man Arno dit weekend als uitje naartoe? ,,Naar Groningen, naar Siem.”

Volledig scherm Kinderverpleegkundige Petra den Hollander met haar zorgkind Siem. © privé