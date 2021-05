Klundertse moeders willen een woonplek voor kinderen met een beperking

Klundert kent al woonvoorzieningen voor mensen met een beperking: de SOVAK-locatie aan de Gezellenpad en het Thomashuis. ,,Wij willen echter een woonvorm waarbij bewoners zelfstandig in een eigen appartement of studio wonen. Dat is het verschil. Uiteraard met volledige begeleiding, want dat is ook bij onze doelgroep noodzakelijk”, licht Van Rosmalen toe.