Klundertse jongeren 'chillen' in woonzorgcomplex Mauritshof

,,Volgens mij speelt Dik hartstikke vals. Hij wint echt altijd." De 19-jarige Andy van Andel uit Klundert lacht. Een paar maanden geleden kregen vrienden uit zijn hanggroep nog een bekeuring, omdat ze op een ongewenste plek 'stonden te chillen'. Nu zitten ze aan de koffietafel in woonzorgcentrum het Mauritshof in Klundert en leren ze er rummikuppen van 'Dikkie', zoals de 74-jarige bewoner Dik Weeda liefkozend wordt genoemd.

Sinds begin april komen tien tot twintig jongeren uit Klundert en omgeving samen op de benedenverdieping van het Mauritshof. ,,Elke dinsdag tussen 19.00 en 21.00 uur is het hun domein", zegt sociaal werker Renske Littooij. Zij zette vanuit Surplus het Huis van de Wijk op, zoals de begane grond in het woonzorgcentrum heet. Dit is een ontmoetingspunt voor alle inwoners van Klundert.

,,We hebben al op verschillende hangplekken gestaan", zegt Van Andel. ,,Overal werden we weggestuurd." De jongens waren het beu en zochten hulp bij jongerenwerker Stephan Beute. ,,Ze vroegen mij of ik wilde helpen met het zoeken naar een geschikte hangplek", zegt hij. ,,In samenwerking met Renske is het Huis van de Wijk geworden."

Playstation

Volgens Van Andel is het fijn om een plek te hebben waar de jongeren welkom zijn. ,,Mensen vinden ons soms eng, maar we doen helemaal niks verkeerd. We chillen alleen een beetje." Verder spelen de jongens vaak spelletjes op de playstation of kletsen ze met 'Dikkie' Weeda en zijn vrouw. ,,Ik ben zelf ook jong geweest", zegt Weeda. ,,Het is toch mooi dat die gasten zo met elkaar omgaan. Ik schuif zo af en toe aan om te buurten als ze daar zin in hebben, en als ze me beu zijn, hoor ik het vanzelf wel."

Littooij vindt het leuk om te zien hoe goed de verschillende generaties met elkaar omgaan, maar bevestigt dat de eerste ontmoeting tussen de jongeren en andere bewoners niet al te soepel verliep. ,,Bang voor het onbekende", zegt ze. ,,Van tevoren was via een nieuwsbrief naar de bewoners van Mauritshof gecommuniceerd over de komst van de jongens op dinsdagavond. Eenmaal zover, leken sommige ouderen toch te schrikken en volgde een confrontatie.