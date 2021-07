Klundertse chauffeur wint zilver bij Mooiste truck van Nederland: ‘Supertrots op wat we hebben neergezet’

Even vragen aan 50 uur per week poetsen: Joost (21) gaat voor de mooiste truck van Nederland

16 juli Poetsen, poetsen én nog eens poetsen. De vrachtwagen van Joost Kleinjan (21) uit Goudswaard krijgt deze week de ene schoonmaakbeurt na de andere. De auto van het merk Scania is in de race voor de titel ‘Mooiste Truck van Nederland’. Volgende week neemt Kleinjan voor de tweede keer deel aan de verkiezing, die georganiseerd wordt door Truckstar. ,,Ik ben zo'n 50 uur per week bezig met schoonmaken.”