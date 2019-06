Klundertse ‘bult’ voor eind dit jaar geen bult meer

KLUNDERT - Het saneren van de Bult van Pars in Klundert gaat binnen nu en twee weken verder. ,,De planning is om het werk voor het einde van dit jaar af te ronden”, zegt wethouder Thomas Zwiers.

Het opruimen en afgraven van het terrein aan de Oliemolenstraat werd eind januari door de gemeente Moerdijk stilgelegd, toen bleek dat in de grond veel meer vervuiling zat dan uit eerdere onderzoeken mocht worden verwacht. Het uitgetrokken bedrag van een half miljoen euro was toen al op. In april maakte de gemeenteraad extra budget vrij om het karwei af te maken. In het slechtste geval komt er nog eens 850.000 euro bij.

‘In 2021 bouwen’

De procedure om het bestemmingsplan om te zetten in een woonbestemming is door de gemeente in gang gezet. Als dat plan er definitief ligt, wil de gemeente het terrein via een ontwerpprijsvraag aan een ontwikkelaar verkopen. ,,Naar verwachting start in 2021 het bouwen.”

De beoogde woningbouwlocatie staat dus bekend als de Bult van Pars. Maar al jaren is de locatie geen eigendom meer van de familie Pars en na de sanering is geen sprake meer van een bult. Dus vindt de gemeente het tijd voor een nieuwe naam. Inwoners, stadstafel en heemkundekring Die Overdraghe krijgen later dit jaar een aantal opties voorgelegd. ,,Als er nu al ideeën zijn, dan zijn deze meer dan welkom”, aldus Zwiers.