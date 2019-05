Klundertse brouwers eren 18e-eeuwse stadsgenoot met nieuw bier

Want 220 jaar geleden verscheen in Nederland het boek ‘De Bierbrouwer’ over de beginselen van het brouwen, waarin onder meer het eerste recept voor ‘oud bruin’ bier wordt beschreven. Was getekend: ,,Jakobus Buijs, brouwer in de Klundert.”

Hollands Diep

De bieren van de Strootmannen - Langeweg is liefkozend ‘de vijfde Strootman’ - lijken in weinig meer op de brouwsels van Buijs in 1799. ,,Wij gebruiken bijvoorbeeld gewoon drinkwater, in plaats van water uit het Hollands Diep”, lacht Marc. Maar een inspiratie is hij zeker; als eerbetoon vernoemen ze sinds 2017 al hun speciaalbieren naar hem.

De nieuwste aanwinst, de Jakobus Buijs IPA, werd vrijdag gepresenteerd tijdens de vrijdagborrel in De Stad Klundert, zo'n 50 meter van de plek waar Jakobus Buijs ooit zijn brouwerij had. ,,Daar, schuin tegenover, aan de andere kant van het water, daar zat hij", wijst Marc door de deur van het voormalige kerkgebouw, dat ook terugkomt op de ‘sleeve’ die om de fles zit.

Op elke batch - de lading bier die uit één brouwproces komt - staat bijvoorbeeld een ander glas-in-loodelement uit De Stad afgebeeld. De sleeve, die in tegenstelling tot een papieren etiket de hele fles bedekt, heeft niet alleen cosmetische waarde. ,,Het is ook beter voor de houdbaarheid", zegt Ron. ,,Omdat er helemaal geen daglicht meer bijkomt. En het ziet er natuurlijk ook gewoon strak uit.”

Zomerbiertje

Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk vooral om wat er ín de fles zit. De Jakobus Buijs IPA heeft een uitgesproken bittere hopsmaak, zoals je van een IPA (Indian Pale Ale) - een typisch zomerbiertje - mag verwachten. ,,Je kunt allerlei fruitsmaken toe proberen te voegen, maar je kunt je afvragen in hoeverre het dan nog een IPA is", legt Ron uit. ,,Uiteindelijk hoort die gewoon hoppig te zijn.”

De beperkte hoeveelheid van zo'n 50 flesjes die vrijdag werd aangebroken, komt rechtstreeks uit Hans kelder, vertelt Ron. ,,Daar hebben we onze keuken met een dertiglitertank, die gebruiken we vooral om te experimenteren en smaken te ontwikkelen.” Vanaf volgende maand komt de eerste batch van duizend liter richting Klundert, waar hij op de tap van De Stad, en in de Albert Heijn beschikbaar zal zijn. ,,Die hebben we bij een brouwerij in Weert gebrouwen, waar ze veel meer capaciteit hebben dan wij.”