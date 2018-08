Klundertse brandweer op bezoek bij kindervakantieweek

Ongeveer dertig kinderen waren naar de buurtvereniging gekomen. Want wat is nou leuker dan waterspuiten met zo'n grote brandweerslang. Al moet je daar, als je nog niet echt heel groot bent wel bij geholpen worden. Maar daarom zijn de grote brandweermannen erbij deze avond. En niet te vergeten Tobias en Joélle van de jeugdbrandweer. Zij helpen de kinderen met de grote slangen en geven uitleg in de brandweerwagen over warmte camera's en luchtmaskers.

Cas en Levi zitten samen met Fleur in de brandweerwagen. Fleur heeft alleen oog voor de gordels terwijl Cas en Levi aandachtig naar Joélle luisteren die vertelt over de jeugdbrandweer. Want dat is natuurlijk wel een beetje het doel achter deze avond. De jeugd kennis laten en warm maken voor de jeugdbrandweer. ,,Ik ben leidster bij de jeugdbrandweer", vertelt Joélle. ,,Ik ben nu in opleiding voor de vrijwillige brandweer. Sinds vorig jaar mag ik ook mee als we uitrukken."