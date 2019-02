Klunderts verzet tegen uitbreiding woningbouwontwikkeling Blauwe Hoef

KLUNDERT - De eerste uitwerking van het plan om 75 tot 100 woningen te bouwen aan de Blauwe Hoef in Klundert is meteen al verkeerd gevallen bij een aantal Klundertenaren.

,,Wij hebben ernstige bezwaren tegen de aanleg van een ontsluitingsweg aan de Stoofdijk en vinden de omvang van het beoogde gebied voor de woningontwikkeling te groot”, vat Minie Klijn Velderman de kritiek samen.

Klijn Velderman nam het woord als inspreker tijdens de vergadering commissie fysieke infrastructuur, dinsdagavond in het gemeentehuis in Zevenbergen. Zij sprak namens de Werkgroep belangen uitbreiding Blauwe Hoef, die inderhaast is opgericht als gevolg van een brief die op 23 januari bij de inwoners van Klundert in de bus viel. De tribune in de raadzaal zat vol met werkgroepleden om haar te steunen en de discussie te volgen. De brief in kwestie bevat het startdocument van de woningbouw aan de Blauwe Hoef.

Quote Dat het plan zo groot zal worden, kwam voor ons volkomen uit de lucht vallen Minie Klijn Velderman, Woordvoerder Werkgroep belangen uitbreiding Blauwe Hoef

Klijn Velderman: ,,Dat er woningen gebouwd zouden worden aan de Blauwe Hoef is al een aantal jaren bekend. Maar dat het plan zo groot zal worden en dat er een zoekopdracht gegeven zal worden voor de aanleg van een ontsluitingsweg aan de Stoofdijk, parallel aan de Vliet, kwam voor ons volkomen uit de lucht vallen.”

Streep door woongenot

De nieuwe weg zet volgens de werkgroep een streep door het woongenot: ‘Wij hebben nu privacy, een prachtig mooi uitzicht over de landerijen en het is rustig. Regelmatig lopen de herten, fazanten en ander wild over het veld.” Ook de beoogde grootte van het gebied waarin de woningen zijn gepositioneerd is ongewenst. ,,Veel groter dan in het oorspronkelijke bestemmingsplan uit 2018.” Zij hield de raad voor dat er andere opties zijn om woningen te creëren.

Quote Klundert heeft al jaren een achter­stands­groei wat woningen betreft. Lopen we die niet in, dan verdwijnen de voorzienin­gen Melten Dekkers, Voorzitter Stadstafel Klundert

Niet iedereen in Klundert is tegen het woningbouwplan. Inspreker Melten Dekkers, voorzitter van de Stadstafel Klundert bijvoorbeeld: ,,Klundert heeft al jaren een achterstandsgroei wat woningen betreft. Lopen we die niet in, dan verdwijnen er nog meer voorzieningen.” En het is nog maar een startdocument, beklemtoonde hij. ,,Er valt nog van alles aan te veranderen. Verplaatsing van de weg, een brede gracht, groen: wie weet, valt het dan voor de omwonenden mee.”

In de stress