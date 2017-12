Klundertenaar ramt bij achtervolging andere auto en slaat agent bij aanhouding

Knelpunten en wensen bij het precieze tracé van de 380kV-lijn in West-Brabant

7:00 Het ministerie van Economische Zaken heeft in juli al bekendgemaakt hoe de nieuwe 380kV-verbinding tussen Rilland en Tilburg moet gaan lopen. Gekozen is voor de noordelijke variant langs Zevenbergen en Made. Maar nu TenneT aan de slag is gegaan met het precieze tracé van de hoogspanningsleiding, stuit de netbeheerder op een aantal problemen en wensen.