Klundert wil af van 'Heineken House'

Lede ogen

Volgens voorzitter Cees Hendrikx van heemkundekring Die Overdraghe in Klundert klopt de kleur wel, maar het materiaal niet. ,,Althans, dat denk ik." Hij ziet de situatie met lede ogen aan. ,,Het stadhuis is een van de weinige monumenten die Klundert nog heeft. Het moet blijven zoals het was. Maar ja, het is niet meer van ons , hè. Het is niet meer van de bewoners. Dat Is iets wat ons best steekt."