Klundert op een Kluitje na twee jaar weer groot succes

KLUNDERT - Twee jaar gooide corona roet in het eten, maar afgelopen weekend was het grootse evenement Klundert op een Kluitje - vol muziek, cultuur en braderie- en kermisplezier - weer terug in het centrum van Klundert.

In minder dan een week tijd was het centrum van Klundert veranderd in een soort festivalterrein waar voor jong en oud voldoende te beleven was. De in Klundert welbekende kermisattracties stonden weer op hun plek, de straten stonden vol met kraampjes waar van alles en nog wat te koop was en de lokale horecagelegenheden hadden terrasjes geopend voor een hapje en een drankje.

Ook het drijvend podium in de Bottekreek was weer opgebouwd, waar ’s middags en ’s avonds door verschillende artiesten, bands, dj’s en lokale muziek- en dansgezelschappen werd opgetreden.

Veel regen

Er is vrijdag en zaterdag behoorlijk wat regen gevallen, maar dat heeft de mensen uit Klundert en omstreken er niet van weerhouden het evenement te bezoeken. Ook toen de regen vrijdagavond ten tijde van de openingsact van Jan Biggel met bakken uit de lucht viel, stonden de vlonders vol met enthousiaste mensen.

Quote Dat we het zondag met zulk mooi weer konden afsluiten, is helemaal de kers op de taart Evy Strootman

Evy Strootman van de organisatie vertelt: „Vrijdagavond was wel even spannend. Maar iedereen had er zoveel zin in! En toen de mensen vrijdag zagen dat er tenten waren, kwamen ze zaterdag gewoon weer terug.”

Snel schakelen en doorpakken

De laatste editie van Klundert op een Kluitje was alweer in 2019. De twee jaren daarna kon het evenement vanwege corona niet doorgaan. En ook dit jaar was de organisatie nog lang in onzekerheid. Evy: „We wisten pas in februari dat we weer konden gaan organiseren. Normaal beginnen we al in september. Het was dus snel schakelen en doorpakken, maar gelukkig konden de meeste dingen snel geregeld worden.”

Zondagmiddag had de regen plaatsgemaakt voor een heerlijk zonnetje. De lokale scouting en brandweer zorgden voor de nodige waterpret, de kermisattracties draaiden op volle toeren en op de terrasjes werd genoten van iets te eten of te drinken. Onder de muzikale klanken van een reggaeband sloot Klundert zondag het weekend in stijl af. De organisatie kijkt terug op een geslaagd weekend. Evy Strootman: „Wij als organisatie zijn super blij. En dat we het zondag met zulk mooi weer konden afsluiten, is helemaal de kers op de taart.”