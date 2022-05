Klundert op een Kluitje en Fendertse Week keren terug: ‘Blij dat we weer naar buiten mogen’

,,Aan de indeling veranderen we weinig. We gaan door zoals we voor corona gewend waren”, zegt Benno Donkers van de organisatie in Klundert.

Op vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 juni staat in het centrum een grote braderie. Ook een drijvend podium is weer van de partij. ,,Daarop is volop beleving. Optredens van artiesten, bands en plaatselijke muziekgezelschappen.”

Verder is er in Klundert zoals vanouds weer kermisplezier. De attracties openen op donderdag al hun deuren. Op zondagmorgen is er in samenwerking met de kerken een optreden van een gospelkoor.

Enthousiasme is groot

Donkers was aanvankelijk wat huiverig dat de animo onder kraamhouders na de coronaperiode wat minder zou zijn, maar daar blijkt niks van waar. ,,We hebben een braderie met tachtig plaatsen. Het enthousiasme onder ondernemers is groot, maar ook onder bezoekers, gezien de reacties die op Facebook. Iedereen is blij dat we weer naar buiten mogen.”

Volledig scherm Het slotfeest van de Fendertse Week in 2019. © Pix4profs/Iman Fase

Feestje vieren

De Fendertse Week pakt na twee coronajaren eveneens de draad weer op. Evenementen Stichting Fijnaart hoopt in de laatste week van augustus eindelijk de veertigste editie te kunnen vieren. ,,We zijn druk bezig om alle vrijwilligers te mobiliseren en dat is na twee jaar corona best lastig”, zegt voorzitter Wilco van den Boogaard.

Het programma bevat onder andere een kindermiddag, Fendert quiz, darttoernooi, bierproeverij, braderie, kermis en muziek. ,,En we zijn nog met van alles bezig. Er is vanwege het jubileum ook een tentoonstelling waarop oude foto’s van de Fendertse Week te zien zijn.”

Ook de Dorpsweek Standdaarbuiten is na twee coronajaren terug van weggeweest. Dit evenement, dat voor de 45e keer plaatsvindt, is van 20 tot en met 29 mei.