Klundert krijgt snel nieuwe vlonders: ‘Belangrijk onderdeel van een sfeervol centrum’

Dat is althans wat het college van burgemeester en wethouders in petto heeft. Het voorstel aan de gemeenteraad is om ruim 200.000 euro in nieuwe vlonders te steken. De raad neemt hier in juni een besluit over.

Het college meldde eerder dit jaar dat de aanpak van de Voorstraat, Molenstraat, Westerstraat en centrale parkeervoorziening aan de Zevenbergschen Poort pas volgend jaar van de grond komt omdat de gepresenteerde plannen niet helemaal aansloten bij wensen van inwoners. In deze winkelstraten moet het van nieuwe bestrating, ander straatmeubilair, fraaiere verlichting en meer groen komen. Ook komen er meer parkeerplaatsen.

Verstevigd met platen

Een belangrijk onderdeel vormen de vlonders. Die verkeren in zeer slechte staat en dat is ongewenst met oog op evenementen zoals Klundert op een Kluitje en Klundert bij Kaarslicht of het plaatsen van een terras. ,,Het is onveilig om hier met grote groepen op te staan. Ze zijn voor de veiligheid tijdelijk verstevigd met platen. Dit geeft echter een verloederd beeld, wat weer impact heeft op de uitstraling van het centrumgebied”, schrijft het college in het raadsvoorstel.

B en willen niet langer wachten en de vlonders zo snel mogelijk te vernieuwen, vooruitlopend op de andere werkzaamheden. Op die manier geeft de gemeente aan inwoners ook het signaal af dat echt van de aanpak van het centrum van Klundert komt.

Als de raad in juni met dit plan instemt, is nog wel de vraag wanner de vlonders worden vernieuwd. Mogelijk gebeurt dat dan pas na het terrasseizoen.

Sfeervol centrum

Henk Strootman, voorzitter van Klundert Ondernemers Kontakt, is blij met de versnelde aanpak van de vlonders in de Bottekreek. ,,Ze zijn inmiddels zo versleten dat ze eigenlijk niet meer worden gebruikt. Ze zijn een belangrijk onderdeel van een sfeervol centrum.”

Hoog tijd ook dat de opknapbeurt van het centrum er komt. Die staat sinds 2015 op de rol. ,,Het is zeer belangrijk dat we aantrekkelijk blijven voor winkelend publiek. Er is een goed verblijfsklimaat nodig.”

Ook Melten Dekkers van de stadstafel vindt het ‘goed nieuws’ dat de vlonders worden aangepakt. ,,Twee ton is een hoop geld, maar er is dan ook jaren niks aan gedaan. Jammer dat het zo ver heeft moeten komen.”