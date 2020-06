Klundert krijgt een nieuwe winkel: brood, cadeautjes en lekkers bij D'un Zoete n'Oek

KLUNDERT - Op 6 juli openen Kees en Lilian de Ron de deuren van D'un Zoete n'Oek in Klundert. ,,Eindelijk, want nu de ramen afgeplakt zijn, merken we dat iedereen in Klundert heel nieuwsgierig is naar ons nieuwe winkeltje", vertellen ze trots.

Het 300 jaar oude pand op de hoek van de Voorstraat en de Brugstraat wordt een bakkerswinkel, waar ook oud-Nederlands snoepgoed, luxe bonbons en bijzondere cadeauartikelen verkocht worden.

Ouderwets, gezellig winkeltje

Het echtpaar De Ron is sinds een paar weken bezig het pand in oude staat te herstellen. Ze willen dat het een ouderwets gezellig winkeltje wordt, waar je ook naar binnenstapt zonder iets nodig te hebben.

Dat sfeertje is al zichtbaar, terwijl het nog niet helemaal klaar is. Zo krijgt het brood een mooi plekje op oude panelen, en een ouderwetse koelvitrine presenteert straks het banket. ,,Daar ben ik best even naar op zoek geweest, want ik wil dat het klopt", vertelt Kees.

Al ruim vier jaar baten hij en zijn vrouw Eeterij Kelian uit. Kees vertelt dat hij altijd al verliefd was op dit oude pandje, schuin tegenover de Eeterij. ,,Toen het een paar maanden geleden te huur kwam, besloten we de stap te wagen. En ja, corona kwam, maar we hebben onze plannen toch doorgezet. Omdat we erin geloven", vult Lilian enthousiast aan.

Lokale producten

D'un Zoete n'Oek is ingedeeld in drie ruimtes: bij de entree komen de cadeauartikelen, in het midden van het pand krijgen bonbons en snoep een plekje en de laatste ruimte is voor de bakkerij. ,,De bakkerij is onze basis, maar ik ben natuurlijk geen bakker", grijnst Kees. Daarom levert bakker Sonneveld uit Fijnaart straks het brood en een deel banket.

Over de cadeauartikelen laten ze zich nog niet uit. ,,Dat blijft een verrassing tot de opening.”