Klundert krijgt 100 nieuwbouwhuizen

De ligging voor nieuwbouwproject Blauwe Hoef was al lang geleden vastgesteld in de structuurvisie. De woningen moeten passen bij het karakter van Klundert. ,,Dat is dorps en landelijk. Kijk naar de Voorstraat; daar zitten veel sfeervolle pandjes. Het is een mooi vesting-plaatsje. Mijn persoonlijke wens is om daar een verbinding mee te maken. Dat kunnen we doorvoeren in de vormgeving en de inrichting van de openbare ruimte. Ik zie veel groen en water voor me, want dat zie je terug in heel de stad. We willen dat de inwoners van Klundert meedenken.”