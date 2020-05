Klundert heeft zijn kanonnen weer terug

Probleem was dat de onderstellen aan het rotten waren, zegt wethouder Jack van Dorst . ,,De slechte delen zijn vervangen door een speciaal soort eikenhout dat past bij de leeftijd van eeuwenoude affuiten. De goede stukken hout zijn opnieuw gebruikt. Dat geldt ook voor de meeste oude bouten, moeren en stalen ringen. Voor de mooie look is gekozen voor een transparante beits in de afwerking.”

Achterzijde van het stadhuis van Klundert waar de drie kanonnen al jaren staan.

Het is niet de eerste keer dat de kanonnen tijdelijk uit het Klundertse stadsbeeld verdwenen. Ook in 1985, 1997 en 2004 moesten ze tijdelijk op een andere plaats worden gestald. In 1985 en 2004 was dat vanwege groot onderhoud, in 1997 omdat het Klundertse centrum toen werd opgeknapt.

Overblijfsel van de voormalige verdedigingswerken

De kanonnen zijn een overblijfsel van de voormalige verdedigingswerken van Klundert. Die werden eind 16e eeuw aangelegd in opdracht van prins Willem van Oranje en later voltooid door prins Maurits. ,,De zeven bastions van de vesting moeten vol hebben gestaan met dit soort kanonnen, maar hoeveel het er precies zijn geweest, weten we niet”, zegt Bert Bongers van heemkundekring Die Overdraghe ,,We zijn in ieder geval blij dat ze weer terug zijn, het zijn de enige drie die bewaard zijn gebleven.”

Eind vorig jaar werden bij de sanering van de Bult van Pars scherven en zware kanonkogels gevonden. ,,Toen werd duidelijk uit onderzoek van een landelijk archeologisch bureau dat daar vroeger ook een half-bastion is geweest.”