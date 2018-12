Klundert bij Kaarslicht in Wintercircus sferen

KLUNDERT - “Wintercircus” was het thema van de zevende editie van Klundert bij Kaarslicht. En werkelijk overal was circus te zien. Er werd op grote ballen gelopen en er waren kleine circusvoorstellingen in gangetjes tussen twee huizen of op de vlonders in de Bottekreek of gewoon zomaar midden op straat. Om zes uur zaterdagavond waren de met 10 duizend kaarsjes verlichte straten in het centrum van Klundert vol met kinderen en hun ouders die, voorafgegaan door slagwerkkorps Oranje Garde, meeliepen met de lampionnenoptocht.

Na de opening ging Klundert bij Kaarslicht van start met optredens van diverse koren, fanfares en diverse orkesten. In alle kerken en tenten die hier en daar in het centrum waren geplaatst werd muziek gemaakt. Het was bijna niet mogelijk om nog een plaatsje te vinden, zo vol waren ze met mensen die wilden luisteren naar wat er geboden werd. Nieuw dit jaar was de uitbreiding naar de Vestkant en de Verlaatstraat.

Het publiek werd langs de met honderden kaarsjes verlichte Verlaatstraat naar een grote tent aan de Vestkant geleid. Daar lieten alle geledingen van muziekvereniging Determinato van zich horen. Voor het eerst stonden er foodtrucks in het centrum, waar het publiek even een lekker bakje koffie, een beker warme chocolademelk of een glaasje glühwein kon kopen. Vooral de warme dranken gingen als zoete broodjes over de toonbank. Want het was behoorlijk koud zaterdagavond in Klundert.