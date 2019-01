‘Klopt het getal van 9 miljoen euro extra voor de haven van Zevenbergen wel?’

VVD, CDA en Onafhankelijk Moerdijk, de drie coalitiepartijen van de gemeente Moerdijk, zetten grote vraagtekens bij de kritiek die de oppositiepartijen PvdA en Moerdijk Lokaal in deze krant hebben gespuid over de recente gang van zaken. Zij willen eerst de besloten vergadering van komende donderdag afwachten vooraleer een standpunt in te nemen.

Stilzwijgen

Het college van Ben W, dat zich tot nu toe hult in stilzwijgen, heeft de gemeenteraad beloofd op dat moment volledige openheid van zaken te geven over de overeenkomst die is gesloten met de aannemerscombinatie, inclusief de hoogte van de kostenoverschrijding.

Boter op hun hoofd

,,De oppositiepartijen hebben ongelooflijk veel boter op hun hoofd", vindt VVD-fractievoorzitter Danny Dingemans. ,,Ze zeggen dat ze niet geïnformeerd zijn door het college. Dat klopt niet. Ze zijn in meerdere stadia op de hoogte gebracht.”

Ongenuanceerd

Hij noemt de wijze waarop Zeeland het nieuws naar buiten heeft gebracht ‘ongenuanceerd’ en ‘niet helemaal adequaat’. Zo heeft hij twijfels over de juistheid van het getal van 9 miljoen euro, genoemd door Gedeputeerde Staten van Zeeland en gepubliceerd door BN DeStem. ,,Ik denk dat die 9 miljoen niet nauwkeurig is.”

Het werk is aanbesteed voor 20 miljoen euro, in het najaar eisten de aannemers 3 miljoen euro meer en nu is het volgens GS van Zeeland opgelopen naar 9 miljoen. Dingemans: ,,Dat neemt niet weg dat wij het ook heel vervelend vinden dat de haven weer meer geld gaat kosten.”

De grootste oppositiepartij, Onafhankelijk Moerdijk, is ‘zeer ontstemd’ over de communicatie én bezorgd over de kostenstijging. ,,Gaat dit wel goed?", vraagt fractievoorzitter Hans van Brenkelen zich hardop af. ,,We zijn hier helemaal niet over te spreken, temeer omdat wij al geen voorstander van het open graven van de haven waren.”

Quote Niet schoppen, maar schouders eronder Marian van Eersel, Fractievoorzitter CDA