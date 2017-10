Klinkende bierpullen, lederhosen en dirndl bij het Oktoberfest in Zevenbergen

Ladies Night Klundert krijgt zeker vervolg

12:53 KLUNDERT – Nog voor de standhouders klaar zijn met het inrichten van hun kramen stromen de eerste dames al binnen bij de tweede versie van de Ladies Night zaterdagavond in de Niervaert in Klundert. Bij binnenkomst is er voor iedereen een glaasje prik en worden er lege tassen uitgereikt.