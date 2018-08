MOERDIJK - Met een politiehaventeam van slechts drie agenten en het gebrek aan capaciteit bij landelijke inspectiediensten is het nauwelijks mogelijk de haven van Moerdijk veilig te houden. Het Rijk wil 100 miljoen euro uittrekken voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit, maar de zeehavens komen in dat verhaal niet voor.

Dat schrijft burgemeester Jac Klijs van Moerdijk in een brief aan minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

Zoals deze krant woensdag al meldde dringt Klijs aan op een gesprek met de bewindsman over het ‘groeiende probleem’ met Albanese gelukszoekers, die via zijn gemeente richting Engeland willen. “Verzorgingsplaats Streepland langs de A16 en de zeehaven van Moerdijk worden de afgelopen maanden overspoeld door Albanezen. Het ziet er niet naar uit dat de problematiek de komende tijd zal verminderen. Sterker nog, ik heb signalen vanuit andere zeehavens dat Moerdijk steeds vaker wordt genoemd als plaats van waaruit de reis naar het Verenigd Koninkrijk wordt voortgezet.”

Bosschages

Vandaar de Moerdijkse burgemeester van Grapperhaus meer aandacht wil voor de aanpak van het probleem. De Albanezen schuilen veelal in de bosschages tussen het station Lage Zwaluwe en Streepland. “De aanwezigheid van deze begroeiing beidt schuilmogelijkheden en bemoeilijkt het toezicht.” Kosten voor het weghalen van deze begroeiing en andere maatregelen zoals het verbreden van de sloten ter plekke zijn op 150.000 euro geraamd. “Deze kosten zijn voor de gemeente te omvangrijk, zeker omdat het hier gaat om gronden van het Rijk en het landelijk probleem betreft.”

Zeeschepen

De Albanese gelukszoekers worden volgens Klijs steeds vaker aangetroffen in de haven. “Opsporingsdiensten hebben nog niet kunnen vaststellen dat vluchtelingen ook daadwerkelijk via de haven naar het Verenigd Koninkrijk reizen, maar gezien de dagelijkse vaarten van zeeschepen op Engeland is dit ook niet uit te sluiten.”

Tentenkamp van Albanezen nabij parkeerplaats Streepland langs de A16 bij Zevenbergschen Hoek .

Criminaliteit

Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de fysieke veiligheid van de haven, stelt Klijs vast. “Met een bescheiden politiehaventeam boeken we langzaam succes. In constateer tegelijkertijd dat de criminaliteit in de zeehavens steeds beter georganiseerd raakt. Ik concludeer dat we met drie politieagenten en de ontbrekende capaciteit bij landelijke inspectiediensten nauwelijks een slag kunnen maken om de voor onze economie zo belangrijke vierde zeehaven van Nederland veilig en integer te houden.”

