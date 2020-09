Kleurplaat gemaakt door bewoners van de Fendertshof, is nu een kunstwerk

Renners gaan los bij Vesting­loop Willemstad: 'We zijn onwijs blij dat het weer kan’

20 september WILLEMSTAD - Het leek wel een bevrijdingsfeest in Willemstad afgelopen zondag. Hardlopers waren maar al te blij dat ze weer los konden. Geen halve marathon bij de Vestingloop, aangepaste regels maar het sfeertje was er! In totaal 1.400 deelnemers hadden zich ingeschreven. De renners gingen hijgend maar voldaan, aangemoedigd door supporters op gepaste afstand, over de finishlijn; de wandelaars deden het wat kalmer aan.