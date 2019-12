Kleinere kerstmarkt in Fijnaart is nog steeds compleet

Achttienja­ri­ge zonder rijbewijs zwaarge­wond nadat hij met auto tegen boom rijdt in Willemstad

15 december WILLEMSTAD - Een achttienjarige jongen uit Willemstad zonder rijbewijs is in de nacht van zaterdag op zondag zwaargewond geraakt nadat hij met een auto tegen een boom is gereden aan het Steenpad in Willemstad.