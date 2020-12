Kleine scholen Moerdijk moeten samenwerken

,,We sturen er niet op aan, want een basisschool is ontzettend belangrijk voor de leefbaarheid van een dorp, maar uitsluiten kunnen we het niet", zegt hij in vervolg op de recente info-avond over de toekomst van het onderwijs in de gemeente Moerdijk.

Volledig scherm De Moerdijkse onderwijswethouder Eef Schoneveld werkt aan een allesomvattend toekomstplan voor alle scholen binnen de gemeente. Dat moet er over twee jaar zijn. © Marcel Otterspeer

Onlangs kondigde het bestuur van De Cocon in Klundert aan, geen toekomst meer te zien voor die school vanwege een dalend leerlingenaantal (nu 24). En ook in kernen als Heijningen, Noordhoek en Langeweg zijn scholen klein (resp. 37, 71 en 51).

Kleine scholen hebben volgens Schoneveld meer moeite dan grote scholen om onderwijstrends bij te benen: ,,Denk bijvoorbeeld aan flexibelere groepen. Als er meer groepen ontstaan, worden die op kleine scholen misschien wel heel erg klein.”

Volledig scherm Archieffoto van openbare basisschool De Cocon die de deuren gaat sluiten. © Edmund Messerschmidt / Het Fotoburo

Een oplossing wordt onder meer gezocht in samenwerking tussen scholen, zoals nu bijvoorbeeld bij wijze van proef al gebeurt door De Regenboog in Zevenbergen en de Mariaschool in Langeweg.

De gemeente Moerdijk werkt samen met de drie schoolbesturen aan een plan dat goed onderwijs in de kleine kernen moet waarborgen. Het is onderdeel van de Strategische Visie die over een jaar of twee het licht zal zien: een totaalplan voor het hele onderwijsveld van Moerdijk dat nu nog 21 basisscholen telt (4 openbare, 8 protestantse en 9 katholieke).

Integrale Kind Centra: school, opvang en welzijn onder één dak

Scholen worden overal in het land omgevormd tot Integrale Kind Centra waar kinderen van 0 tot en met 12 terecht kunnen voor zowel onderwijs als opvang en welzijn.

Als het aan de drie schoolbesturen ligt, wordt daartoe in Klundert zelfs een heuse Campus ingericht. Daar komen alle scholen, kinderopvangorganisaties en een gemeenschapsgebouw bij elkaar op één plek, liefst vlakbij het zwembad waardoor ook sport en spel binnen handbereik komen.

Quote Een campus in Klundert is eerder droom dan reëel plan Eef Schoneveld, Wethouder onderwijs Moerdijk

Volgens wethouder Schoneveld is dat vooralsnog eerder een droom dan een reëel plan. ,,Het gaat in eerste om de kwaliteit van het onderwijs en de financiering, de plek maakt niet zo veel uit. De Campus zou bijvoorbeeld bij Het Palet kunnen komen, dat is nog een vrij nieuw gebouw. Of bij het zwembad.”

Schoolbestuur: Campus is project van lange adem

Luciënne Hoogwerf, voorzitter van schoolbestuur Stichting de Waarden, denkt dat de Campus een project van lange adem wordt. ,,Ik hoop dat we over vijf jaar ergens zijn. Eerst de haalbaarheidsstudies afwachten.”

De volgorde van de voorgenomen nieuwbouw van scholen: eerst Zevenbergschenhoek (2023), dan Willemstad, Klundert en als laatste Fijnaart (2026).

Volledig scherm Het speelplein van basisschool (speciaal onderwijs) Het Palet in Klundert doet na schooltijd dienst als speelvoorziening voor de wijk. Volgens Schoneveld een mogelijke locatie voor een Campus. © PETER VAN TRIJEN