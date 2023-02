Kleding kan per schip rechtstreeks van het Verre Oosten naar Moerdijk

Twijfels over aankoop Rietgors: misschien is voor Lage Zwaluwe een kleine gymzaal wel beter

LAGE ZWALUWE - Het is nog geen gelopen koers dat de gemeente Drimmelen sporthal Rietgors in Lage Zwaluwe overneemt. In de gemeenteraad leven serieuze twijfels en wordt zelfs geopperd om een nieuwe, kleinere zaal te bouwen.