Klachtenregen in gemeente Moerdijk over thuishulp TWB

Zowel zijzelf als haar hoogbejaarde moeder, die even verderop woont in dezelfde flat, krijgt hulp in de huishouding van TWB. Zelf krijgt ze 3,5 uur hulp per week, haar moeder 2,5 uur. Maar tijdens de vakantie van hun hulp in september was vervanging volgens Brouwer bar slecht geregeld. ,,Mijn hulp had drie weken, maar ik heb geen vervanging gekregen. Ik heb gebeld en TWB zei: we hebben niemand. Uiteindelijk heb ik in de tweede vakantieweek van mijn hulp een half uurtje vervanging gekregen. Verder niets.’’ Ook is volgens Brouwer de planning heel krap, omdat die zou worden gemaakt door mensen die het gebied niet kennen. ,,Die zitten in Roosendaal en hebben geen idee hoe het hier in Moerdijk in elkaar zit. De hulpen hebben heel weinig tijd om naar een ander adres te gaan. Die meiden, ze doen echt hun best hoor, lopen op hun tenen. De een na de ander wordt ziek, is over d’r toeren.’’

Aandacht

Ook Joke Bakker (75), die een verdieping lager woont in het complex en rolstoelgebonden is, is niet te spreken over de organisatie bij TWB. ,,Ik werd een paar weken geleden door TWB gebeld dat mijn hulp met vakantie zou gaan en dat ze geen vervanging hadden. Maar mijn hulp wás helemaal niet met vakantie. Toen ik dat tegen TWB zei, zeiden ze: dan zal ze wel ziek zijn. Maar dat was ze ook niet.’’ Sterker nog: Jokes hulp had gaten in haar rooster. ,,En hierboven zitten ze dus zonder hulp. Het is hopeloos’’, verzucht Bakker, die net als Brouwer ook niet te spreken is over de bejegening door TWB aan de telefoon, die ze ‘onvriendelijk’ noemen.

Quote Thuiszorg met aandacht, zeggen ze als je belt. Nou, laat die aandacht maar achterwege. Elly Brouwer, cliënt thuishulp

,,Sinds TWB er zit is er alleen maar ellende’’, zegt Brouwer. ,,Ik hoor via via dat er veel meer mensen klagen. Thuiszorg met aandacht, zeggen ze als je belt. Nou, laat die aandacht maar achterwege.’’

Maatwerkoplossing

Quote Er zijn negen nieuwe medewerkers gestart. Ook met de herfstvakantie in aantocht staat er geen planningen op rood op het moment. Christ-Jan Danen, TWB De gemeente Moerdijk is bekend met de problemen. ,,We hebben de afgelopen tijd inderdaad klachten gekregen. Met name over de laatste weken van de schoolvakantie en september kwamen er per week zeven à acht klachten binnen’’, zegt een gemeentewoordvoerder, die toevoegt dat er buiten de vakantieperiode ‘nauwelijks’ klachten binnenkomen. De meeste klachten kwamen van klanten die te laat of niet werden afgebeld of niet netjes te woord werden gestaan. Ook waren er klachten over uitblijvende zorg en vragen over hoe een klacht ingediend moest worden. ,,En daar ligt natuurlijk een klacht onder’’, aldus de woordvoerder, die aangeeft dat de klachten ‘grotendeels gegrond zijn’ en werden veroorzaakt door personeelsproblemen bij TWB. ,,We bespreken alle individuele klachten wekelijks met TWB en proberen per week te bekijken welke maatwerkoplossing kan worden geboden.’’

TWB-bestuurder Christ-Jan Danen erkent dat er ‘met name in de vakantie’ problemen zijn in de capaciteit bij de thuishulp. De problemen spelen volgens hem alleen in de gemeente Moerdijk en niet in andere gemeenten waar TWB actief is. Inmiddels zou TWB alles onder controle hebben. ,,Er zijn negen nieuwe medewerkers gestart. Ook met de herfstvakantie in aantocht staat er geen planningen op rood op het moment.’’ Het verhaal dat er sprake zou zijn van een slechte reisplanning heeft twee kanten volgens Danen. ,,Het is een uitgestrekte gemeente. Het zou kunnen dat daardoor de reisbereidheid in dat gebied wat lager ligt. Ook hebben hulpen nu vaker wat meer cliënten op een dag. Daardoor ontstaat er soms onenigheid.’’

Planner

Om de communicatie soepeler te laten verlopen heeft TWB de planning vereenvoudigd. Danen: ,,Voorheen moest elke wijziging via de planner. Nu kunnen thuishulpen in overleg met hun cliënt veel meer zelf afspraken maken en waar nodig schuiven. Cliënten krijgen daardoor veel meer te maken met vertrouwde gezichten, zodat de communicatie beter zou moeten zijn.’’