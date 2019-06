Klachten over parkeren rond Zevenbergen helpen: parkeerregeling snel opnieuw onder de loep

Met z’n allen de Alpe d’Huez op, ieder met een eigen verhaal

6 juni Onder het motto ‘opgeven is geen optie’ beklimmen vandaag tienduizenden mensen de Alpe d'Huez. Lopend of fietsend willen ze de top bereiken. Ieder met hun eigen verhaal. Het geld dat ze zo bijeenbrengen, is voor de kankerbestrijding.